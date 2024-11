Stjärnskottet som redan har satt Pep Guardiola på plats

Keven Baders Blogg

Bluesky: Keven.Bader

Tyska tränare har genom fotbollshistorien haft en betydande roll. Allt från Franz ”der Kaiser” Beckenbauer som är en av de tre fotbollsikoner som har vunnit VM-guld i rollen som både spelare och tränare, ”King Otto” Rehhagel som ledde Grekland till det historiska EM-guldet 2004 och Jürgen Klopp som bröt Liverpools ligaförbannelse och vann Premier League för första gången i klubbens historia. Dessa tre är bara några av alla framgångsrika tyska tränare som vi har fått se eller läsa om.

De senaste åren har det framför allt varit fyra tränare som har prytt fotbollstidningarna – nämligen den tidigare nämnde Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Hans-Dieter Flick och Julian Nagelsmann. Alla har stått för någon form av framgång. Den sistnämnde, herr Nagelsmann, har i synnerhet stuckit ut på grund av sin unga ålder. Som blott 34-åring tillträde han år 2021 som Bayern Münchens nya huvudtränare efter den så framgångsrike Flick. Nagelsmann blev då, och är än idag, den dyraste tränare någonsin. Det kostade Bayern München cirka 25 miljoner euro att värva honom från RB Leipzig till München.

Annons

Detta blogginlägg kommer dock inte handla om Nagelsmann, som nu har styrt Tyskland tillbaka till det vinnande spåret igen:

https://twitter.com/i/status/1858454196955074631

I detta blogginlägg tänkte jag istället lyfta fram en annan tysk tränare som har blivit en snackis, speciellt efter hans lovande start i Premier League. Nämligen Fabian Hürzeler.

Annons

STARTEN

Det många säkert inte vet om är att Fabian Hürzeler föddes i Houston (Texas, USA) 1993. Hans far och mor är två väletablerade och eftertraktade tandläkare, vilket gjorde att de flyttade runt en del. Fabians far, Prof. Dr. Markus Hürzeler, är en av de mest framstående specialisterna när det kommer till implantat. Först när Fabian var två år gammal flyttade familjen till Tyskland, närmare sagt Freiburg. Tre år senare gick flyttlasset till München där Fabian slutligen också växte upp.

Efter att ha blivit ”upptäckt” och scoutad av Mats Hummels far, Hermann, så började Fabian år 2009 i Bayern Münchens ungdomsakademi. Hermann var då manager för akademin i FCB och blev därefter också chefsscout för Bayern München II.

Fabian Hürzeler lyckades under sin period i Bayern München att slå sig in i Tysklands U-lag. Han representerade U15, U16, U17 och U19, men genombrottet i klubblaget blev aldrig av. Detta ledde fram till att han år 2013 gick till Hoffenheim II. Den sessionen var mindre lyckad och Fabian flyttade redan efter ett år tillbaka till München och spelade för 1860 München II. Inte heller där lyfte det och Hürzeler kom till insikt att hans proffsdrömmar som spelare inte skulle bli av.

Annons

SPELANDE TRÄNARE

I stället sadlade Fabian om och 2016 blev han spelande tränare i FC Pipinsried. En klubb som då spelade i den femte divisionen. Under Hürzelers fyra år i klubben lyckas han ta upp dem till fjärdeligan, vilket nästan kan ses som en sensation i sig. Samtidigt som han rattade dessa två roller i klubblaget var han assisterande tränare för Tysklands U20 (2018-2019), och därefter assisterande tränare för Tysklands U18 (2019-2020).

Fun fact – Hürzeler har själv sagt att han är en adrenalinsökare och åker nuförtiden på olika sorters resor där han kan få en kick. På fotbollsplanen fick man också beskåda impulserna av Hürzeler. Han lyckades nämligen dra på sig 64 (!) gula kort, fem gul/röda och ett rött under sina 91 matcher i Pipinsried. Korten har också fortsatt delats ut när han nu är huvudtränare, men inte lika frekvent.

Annons

Rykten om Hürzeler sprider sig och sommaren 2020 lämnar den då 27-årige tysken FC Pipinsried och blir assisterande tränare i FC St. Pauli. Under en tvåårsperiod är Hürzeler ass till Timo Schulz, men i slutet av 2022 fick Schulz lämna sin post då Pauli låg på en nedflyttningsplats. Till en början fick Hürzeler chansen som interim, men väldigt snabbt bestämde sig klubben för att satsa på den då 29-årige tränartalangen – ett val som minst sagt visade sig vara lyckat. För det tog enbart 18 månader innan Hürzeler hade säkrat St. Pauli sin andra Bundesliga-biljett under hela 2000-talet och detta med en extremt tajt budget.

Annons

REKORD-UNG

Det tog inte lång tid innan Hürzeler skulle fångas in av en större aktör på fotbollsmarknaden. Endast två veckor efter avancemanget till Bundesliga tog Brighton kontakt med Hürzeler. Tysken själv har berättat att han gick direkt på magkänslan och kände att en flytt till Premier League-klubben känns rätt, speciellt med tanke på att han själv hade studerat Brighton de senaste åren under De Zerbi. Så innan St. Pauli ens hade hunnit landa i att de ska spela i Bundesliga säsongen 24/25 var deras succétränare klar för en annan klubb.

Nu cirka fyra månader in i säsongen kan vi konstatera att Hürzeler redan har gjort sin röst hörd i Premier League:

Inte många som kliver in på Premier League-scenen, från 2.Bundesliga, lyckas knäppa storklubbar som Manchester United, Tottenham och Manchester City på näsan – speciellt inte med ett lag som Brighton (all respekt). Dessutom lyckades Hürzeler utnämnas som ”månadens tränare” under sin första månad i PL och det som den yngsta PL-tränaren någonsin (31 år gammal).

Annons

Som tysk är jag extra glad när en tysk tränare når framgångar och jag är säker på att vi kommer få se mer av Hürzeler framöver.

En annan tränare som man också bör hålla ett extra öga på är Tysklands nuvarande assisterande tränare, Sandro Wagner. Den före detta anfallsbjässen har fått fina lovord för sitt jobb tillsammans med Nagelsmann och det är redan många tyska klubbar som har försökt locka över honom.