Toivonens galna halvlek - gjorde mål och självmål

Tidigare i år lämnade Ola Toivonen franska Toulouse för spel i australiensiska Melbourne Victory. Efter en trög start har han nu börjat komma igång i sin nya klubb och i natt svarade han för ett läckert mål när Melbourne vann med 4-2.

Vid ställningen 1-1 fick anfallaren bollen inne i straffområdet och mötte med en distinkt bredsida. Bollen satt till höger o m Brisbane Roars målvakt och ledning för Melbourne.

"Allting med det här målet är briljant", skrev Melbourne på Twitter.

I slutet av halvleken var Toivonen dock olycklig när han styrde in en frispark i eget nät fram till 2-3. Målet blev dock inte matchens sista utan i slutet av första halvlek fastställde Kosta Barbarouses till 4-2.

Toivonen har nu gjort tre mål och två assist på fem matcher i ligaspelet.

Everything about this goal is just brilliant 👌 #MVFC #OurVictory pic.twitter.com/8hU0hld5S0