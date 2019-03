TV: Läcker frispark av Toivonen - gjorde 5000:e målet i australiensiska högstaligan

Ola Toivonen har gjort succé i Australien. Inför lördagens möte med Perth Glory hade svensken svarat för tio mål på 15 matcher i den australiensiska högstaligan och i dag kom nästa mål.

I mitten av första halvlek fick Toivonen och hans Melbourne Victory en frispark utanför straffområdet som svensken tog hand om. Avslutet var distinkt och via stolpen gick bollen i nät fram till 1-0.

"Ola Toivonen har gjort mål nummer 5000 i Hyundai A-League med den här läckerheten", skriver Hyundai A-League på Twitter.

Matchen slutade med seger för Toivonens Melbourne efter att Keisuke Honda fastställt slutresultatet till 2-0 på straff.

Ola Toivonen has scored the Hyundai @ALeague's 5000th goal with this beauty!



