TV: Toivonens målform håller i sig – slog till för tredje matchen i rad

Ola Toivonens fina målform håller i sig. Efter två mål de senaste två matcherna slog anfallaren till igen när hans Melbourne Victory spelade mot Sydney FC under söndagen.

Svensken dök upp snyggt vid den bortre stolpen och knoppade in ett långt svepande inlägg från Josh Hope för 1-0 i slutet av den första halvleken. Det var Toivonens fjärde mål den här säsongen, något han har gjort på sex matcher i seriespelet i den australiensiska ligan.

Matchen slutade dessvärre i nederlag för Melbourne, då Sydney vände i den andra halvleken efter två snabba mål från Adam le Fondre och Kosta Barbarouses. Förlusten var Melbourne tredje för säsongen och laget ligger åtta i australiensiska A-League.

Ola Toivonen gives @gomvfc the advantage in the #BigBlue



The striker headed home after a brilliant cross from Josh Hope.



🎥@fFOXFOOTBALL #ALeague #BigBlue pic.twitter.com/pqRFC6Mkcz