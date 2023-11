Ballon d’Or-rösterna avslöjade: Sverige röstade på Messi – slutade 105 poäng före Haaland

Lionel Messi vann i måndags sitt åttonde Ballon d’Or-pris. Det vann han framför norrmannen Erling Haaland på andra plats och fransmannen Kylian Mbappé på tredje plats.

Nu har röstresultaten offentliggjorts. De avslöjar att Messi fick 467 poäng – 105 poäng före Haaland som fick 357 poäng. Mbappé på tredje plats fick 270 poäng.

Samtidigt avslöjas även vilken spelare som fått de röstberättigade ländernas röster och Sverige gav sin röst till just Messi enligt röstresultaten. Alla länder gav sina röster till någon av de spelarna som slutade på första, andra eller tredje plats förutom ett land. Portugal gav sin röst till den egna spelaren Bernardo Silva, som vann kvadruppeln med Manchester City förra säsongen.

Se röstningen i X-inlägget nedan.

🏆 Leo Messi won the Ballon d’Or over Erling Haaland by 105 points.



🇦🇷 Leo Messi - 462 points

🇳🇴 Erling Haaland - 357 points



…here full list of votes country by country! 🌍🗳️



🇿🇦 South Africa: Messi

🇦🇱 Albania: Messi

🇩🇿 Algeria: Haaland

🇩🇪 Germany: Messi

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England: Messi

🇸🇦… pic.twitter.com/IeXwbESkIQ