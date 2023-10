Haaland prisad som bästa forward på Ballon d'Or-galan

Erling Braut Haaland vräkte under den gångna säsongen in mål, då Manchester City vann trippeln - Premier League, FA-cupen och Champions League. Totalt sett gjorde 23-åringen 56 mål under förra säsongen, vilket han nu blir uppmärksammad för.

Under måndagen prisas Haaland som bäste forward (Gerd Müller-trofén) på Ballon d'Or-galan i Paris, Frankrike, då han alltså blev noterad för flest mål förra säsongen.

- Jag vill tacka klubben och min familj som har hjälpt mig till att göra mig till den jag är, säger han under sitt tacktal.

Tvåa kom Paris Saint-Germains Kylian Mbappé, medan Bayern Münchens Harry Kane kom trea, Inter Miamis Lionel Messi fyra och Barcelonas Robert Lewandowski femma.

Vidare blev även Manchester City utsett till årets klubb på galan.