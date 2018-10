Griezmann om Ballon d'Or: "Vinnaren måste komma från världens bästa lag"

France Football gick under måndagen ut med de 30 kandidaterna till att vinna Ballon d'Or, priset till världens bästa spelare. Tidigare har Luka Modric vunnit Fifas pris The Best, och kroaten fanns såklart med bland de nominerade.

Bland de 30 kandidaterna fanns också sex spelare från Frankrikes världsmästarlag från i somras - N'Golo Kanté, Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Kylian Mbappé, Paul Pogba och Raphael Varane.

Griezmann menar att det är solklart att en av dem måste ta hem priset.

- Den bästa spelaren i världen måste komma från det bästa laget i världen. Det finns olika åsikter och bedömningar, men jag tycker att en fransk spelare måste vinna Ballon d'Or, säger Atlético-anfallaren till France Football, enligt Marca.

Även Paul Pogba hoppas på en fransk vinnare i Ballon d'Or och lyfter fram Griezmann, Kanté, Varane och Mbappé.

- De förtjänar det mycket mer än mig. Jag kan inte välja en. Men jag hoppas med hela mitt hjärta att det blir en av dem, säger Pogba till nyhetsbyrån AFP.

Frankrikes förbundskapten Didier Deschamps hoppas även han på en fransk vinnare, men vill inte plocka fram en favorit till priset. Han tror dock att Griezmann kan ligga bra till då Mbappé har framtiden för sig och Varane är en försvarare - som inte brukar vinna Ballon d'Or.

- Han (Griezmann) är en potentiell kandidat för Ballon d'Or, ja. Han förtjänar det. Det är inte bara han, men han förtjänar det. Ballon d'Or hade varit en väldigt bra sak, säger Deschamps enligt BeIN Sports.