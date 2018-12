Mbappe vinner Kopa Trophy - utsedd till världens bästa ungdomsspelare

Ballon d'Or delades för 63:e året i rad ut till världens bästa herrspelare. Men för första gången delades också pris ut till världens bästa U21-spelare på herrsidan ut, kallat Kopa Trophy.

Priset gick till PSG och franska landslagets Kylian Mbappé. Anfallaren flyttade förra sommaren från Monaco till den franska huvudstaden och vann alla inhemska trofér med sitt nya lag under första säsongen.

19-åringen var sedan en av nyckelspelarena i det Frankrike som vann sommarens VM, där Mbappé stod för fyra mål i turneringen, inklusive ett mål i finalen som gjorde honom till den näst yngste spelaren genom tiderna efter Péle att lyckas med den bedriften.

Anfallaren vann också utmärkelsen som den bästa unga spelaren under sommarens VM.

Mbappé vann priset framför Borussia Dortmunds Christian Pulisic och Romas Justin Kluivert.

Vinnaren valdes ut av de 33 levande Ballon d'Or-vinnarna från tidigare år, däribland Franz Beckenbauer, Michel Platini, Cristiano Ronaldo och Leo Messi.

🇫🇷 Kylian Mbappé (@KMbappe) is the first ever winner of the Kopa Trophy! #kopatrophy #ballondor pic.twitter.com/QnHX48y1AF