Bellman bekräftar - lämnar Anderlecht

Henrik Bellman, 25, lämnade under vintern i fjol Östersunds FK för belgiska storklubben Anderlecht, och gjorde tio matcher med klubbens reservlag, samt satt på bänken med A-laget, innan han åkte på en korsbandsskada. Därefter har han inte spelat sedan i april i fjol, och har bland annat rehabiliteringstränat på Helsingborgs IF:s arena Olympia.

Nu meddelar Bellman, via sitt Instagram-konto, att han lämnar Anderlecht.

"Min tid i RSC Anderlecht närmar sig sitt slut, åtminstone för den här gången. Det har varit ett stort nöje och jag har varit oerhört stolt varje gång jag har fått chansen att ta på mig den lila tröjan. Det här året i Anderlecht har haft en enorm inverkan på mig på många positiva sätt och även om det slutade med att jag blev skadad kommer jag att se tillbaka på den här tiden med ett stort leende på läpparna", skriver han och fortsätter:

"Jag känner mig hedrad över att ha spelat och delat omklädningsrum med så fantastiska spelare och personer. Jag vill tacka alla i och runt klubben: personal, spelare och supportrar. Ni välkomnade mig in i familjen med öppna armar och fick mig att känna mig som en av er. Jag kommer aldrig att glömma det".

Framöver kommer han heller inte att träna med HIF.

- Utifrån strukturen och balansen i vår trupp, med två spelare på varje position, samt den ekonomiska aspekten var inte tajmingen rätt att kunna erbjuda Bellman ett långtidsavtal. Vi har haft en god dialog under hela perioden. Han är en fin person, bra fotbollsspelare och framför allt en stor HIF:are som vi tror kan ta på sig den rödblåa tröjan igen någon gång i framtiden när tajmingen för både oss och honom är bättre. För nu önskar vi honom stort lycka till i kommande klubb, säger Mikael Dahlberg, sportsligt ansvarig i HIF, på klubbens hemsida.

Bellman säger vidare följande:

- Till att börja med vill jag rikta ett stort tack till HIF och speciellt Micke samt Klebér som låtit mig göra sista delen av rehabiliteringen i klubben. Det har känts fantastiskt att vara tillbaka på hemmaplan och det glädjer mig att klubben verkar vara på rätt spår igen. Jag har full respekt för det ekonomiskt pressade läget och uppskattar den öppna dialog vi haft löpande under våren. Min relation till klubben har bara förbättrats under dessa månader, men tajmingen var inte rätt den här gången. Med det sagt har jag en ambition att spela i Helsingborgs IF någon gång i framtiden när tajmingen är bättre.

Han fortsätter:

- Slutligen vill jag uppmana alla supportrar att sluta upp tillsammans och fortsätta stötta grabbarna i jakten på återkomsten i svensk fotbolls finrum där HIF hör hemma. Ert stöd är guld värt!

Enligt Expressen fortsätter Bellman nu sin karriär i danska Næstved Boldklub, som håller till i andradivisionen.

Bellman har tidigare även en bakgrund med spel i norska Levanger, precis som i FC Köpenhamns och Helsingborgs IF:s ungdomsverksamheter.