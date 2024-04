Bellman om Anderlecht-tiden: "Fanns inte mer att be om"

Tidigare Östersunds FK-spelaren Henrik Bellman, 25, gick i förra veckan ut på Instagram och tog farväl av Anderlecht - efter en blandad tid i den belgiska storklubben. 25-åringen skrev i januari i fjol på för "Purple & White", och fick direkt speltid med klubbens reservlag i belgiska andraligan, samt satt med på bänken med A-laget i Europa Conference League, innan oturen var framme och han åkte på en korsbandsskada med en lång tid med rehabiliteringsträning som följd.



Nu ser Bellman, vars Anderlecht-kontrakt i grunden gick ut i fjol, tillbaka på en positiv period i storklubben, även om slutet förstås inte blev som han hade tänkt sig.

Annons

Han är tacksam över sin tid i klubben, och över att ha fått hjälp med sin rehabilitering.

- Det var såklart högt och lågt sportsligt, då jag blev skadad. Jag kom från att inte vara i säsong i Sverige och kastades rakt in i hetluften där, fick spela matcher i Challenger Pro League med B-laget, och hade en vardag med toppspelare i Anderlecht. De var samtidigt i full gång med Europa-spel, så det var intensiva månader. Det kändes som att det var längre tid än vad det faktiskt var, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det var extremt inspirerande, och under den korta tiden jag var frisk kände jag att jag utvecklades enormt, framför allt fysiskt. Jag behövde anpassa mig till ett klart högre tempo med både tekniska och fysiska krav, vilka var markant högre gentemot det jag kom från. Det fanns inte mer att be om, men sedan fattades det där lilla sista för att jag åtminstone skulle hålla mig frisk fram till sommaren. Det var trist, men med positiva glasögon fick jag göra min operation där nere hos en toppläkare i Europa, och göra min rehab där, så jag fick bästa möjliga behandling, vilket jag uppskattade i det mörker som var då. Jag fick grym hjälp, och det har gjort att jag nu känner mig ”fit” igen.

Annons

Bellman trivdes i träningsmiljön i Anderlecht.

- Jag har varit i FCK tidigare, och träningen där var på samma nivå som hos Anderlecht. Vi hade jäkligt duktiga spelare i Östersund också, och speciellt när vi låg i allsvenskan, så träningsnivån har varit hög där också, men det sista året var Östersund i superettan, så därmed var det ändå en stor omställning med helt andra resurser och en bättre träningsnivå. Det var bättre på alla parametrar, så det var sjukt inspirerande och jag såg på alla träningar som en VM-final. Jag kände att jag utvecklades enormt mycket och fick ut mycket av det jag har i mig, vilket var kul att visa upp på den nivån.

Hur surt var det med skadan, just med tanke på att du hade fått en fin start?

- Det finns en klassisk klyscha om att skador aldrig kommer lägligt, och det gjorde det minst sagt inte för mig den gången heller. Det är klart att en sådan grej är tung, men samtidigt är det historia nu, och jag fick vara ledsen de första veckorna när jag ändå låg som en grönsak i sängen, men efter det var det bara att blicka framåt och göra det bästa av situationen.

Annons

Han fortsätter:

- Nu har jag ändå varit i en sådan miljö, och visat att jag klarar av det, så därför känns det som att det är fullt möjligt igen nu när jag kommer tillbaka och får spela lite matcher. Jag känner att det är en möjlighet igen - om jag presterar. Det är upp till mig själv.

Vad sa Anderlecht, och spelade skadan in i att det inte blev en fortsättning?

- Ja, och det förstår jag också. Vi satte oss aldrig riktigt ner, och hade ett sådant konkret snack efteråt. Det var fullt fokus på skadan, och att komma tillbaka. När jag sedan närmade mig lagträning igen under hösten kom vi överens om att det var läge att hitta ett annat ställe att vara på för att starta upp lagträning och komma tillbaka och spela matcher. Anderlecht är inte vilken klubb som helst, där du kan gå in och få speltid direkt.

Annons

Bellman, som under vintern har hållit igång med sin tidigare klubb Helsingborgs IF, skrev i förra veckan på för danska andraligalaget Næstved, som tampas om att säkra ett nytt kontrakt. Planen är nu att spela igen under våren, och sedan återstår det att se vad som händer i sommar, då avtalet löper ut.



- Det är april och maj, och sedan är sista matchen 1 juni. Det är åtta finaler, och jag har kommit för att hjälpa dem att vara kvar i danska superettan. Jag får samtidigt goda möjligheter till speltid direkt, och kan visa att jag är tillbaka, knäet håller och allt det där. Sedan står jag inför ett nytt transferfönster i sommar. De europeiska klubbarna är också i sluttampen av säsongen och börjar bygga nya trupper till sommaren, så det kan vara en rätt bra tajming. Jag och Næstved får också utvärdera i sommar hur tiden har varit, och se var vi landar. Vi får se vad som händer efter säsongen.