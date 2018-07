Tottenham vill snuva United på supertalangen

Christian Pulisic är bara 19 år men har ändå över 50 matcher i tyska Bundesliga. Där har amerikanen representerat Dortmund – men nu kan han vara på väg att lämna den tyska klubben för Premier League.

Tidigare under transferfönstret har Manchester United visat intresse för Dortmunds jättetalang men nu uppger The Sun att Premier League-konkurrenten Tottenham ger sig in i leken.

Tidningen skriver att Spurs vill stärka upp sin anfallsuppsättning inför kommande säsong och ska redan ha gett Dortmund ett bud på 44 miljoner pund för spelaren.

Förra säsongen spelade Pulisic 32 matcher för Dortmund i Bundesliga och svarade för fyra mål och sex framspelningar.

Hans nuvarande kontrakt med Dortmund sträcker sig fram till juni 2020.