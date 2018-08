Officiellt: Chelsea-stjärna skriver nytt kontrakt: "Verkligen glad"

Chelsea meddelade i dag, via sin hemsida, att klubbens spanske stjärna Pedro, 31, förlänger med klubben för ett nytt kontrakt fram till den sista juni 2020. Det var till stor glädje för spanjoren, som verkligen ville stanna i Londonklubben.

– Det är väldigt bra för mig. Jag är verkligen glad över att vara i den här klubben, med mina lagkamrater, supportrarna och klubben i allmänhet, säger han till Chelseas hemsida.

– Det är viktigt för mig att få fortsätta i Chelsea. Jag trivs bra här och vill vinna titlar och troféer. Jag vill hjälpa mitt lag, göra mål och som sagt, jag är verkligen glad, fortsätter han.

Pedro anslöt under sommaren 2015 till Chelsea från Barcelona och stod under den gångna säsongen för fyra mål och två assist på 31 matcher i Premier League. Spanjoren har totalt gjort 28 mål på 131 framträdanden under sin tid i Premier League-klubben.