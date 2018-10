Uppgifter: Juventus förbereder jättebud på United-anfallare

Marcus Rashford, 20, fick redan under säsongen 2015-2016 chansen i Manchester United och imponerade direkt i Premier League. Sedan dess har har fått varierat med speltid under José Mourinhos ledning, men imponerade åter under det här landslagsuppehållet genom att bli målskytt i Englands 3-2-seger mot Spanien i Nations League.

Nu rapporterar den engelska tidningen The Sun att det finns italienskt intresse för anfallaren. Tidningen skriver att Juventus är redo att lägga ett bud på 65 miljoner pund, drygt 760 miljoner kronor för en värvning av engelsmannen.

Rashford är i höst noterad för ett mål på fem matcher i Premier League och har kontrakt med United fram till den sista juni 2020.