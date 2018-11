Bojanics framtid osäker i HIF: "Vet inte vad jag vill"

Helsingborg-mittfältaren Darijan Bojanic, 23, anslöt redan under 2014 till HIF från IFK Göteborg, men sitter nu på ett utgående kontrakt med Skåneklubben. Efter ett par tuffa år, så har han i år imponerat med sex mål och 13 assist, vilket möjligen kan räcka för en flytt utomlands om han så vill.

Bojanic har däremot ännu inte bestämt sig om han vill stanna i Helsingborg eller testa på något nytt på annan ort.

– Jag vet inte vad jag vill. Jag vill spela de stora matcherna, men var vet jag inte just nu. Hade jag haft ett svar så hade jag gett dig det. Jag får ta en välbehövlig semester och komma ner i varv. “Chilla” och sedan titta på mina alternativ. Innan jul ska du ha ett svar, säger 23-åringen till HD.

Han är samtidigt öppen för att stanna i HIF.

– Just nu är jag i Helsingborg och trivs skitbra. Jag trivs sjukt bra med staden, klubben och laget. Jag kan verkligen tänka mig att stanna här. Jag trivs enormt. Det här är mitt hem. Klart att jag aldrig glömmer Gislaved, men jag har varit här så länge och varit med om så mycket. En ny arena, vi åkte ur och nu har vi gått upp igen, säger han till tidningen.

Bojanic har under en längre tid spelat på hög nivå i svensk fotboll. 23-åringen gjorde under 2011 debut i Öster, flyttade under 2013 vidare till IFK Göteborg och lämnade året efter för Helsingborg. I fjol var han under en period utlånad till Östersund i allsvenskan.