Uppgifter: Blåvitts kandidater till att assistera Asbaghi - intresserat av Gais-tränare

IFK Göteborg gjorde i höst ett par förändringar i föreningens ledarstab och ledning. Sportchefen Mats Gren fick gå och blev ersatt av Jonas Olsson på tillfällig basis, samtidigt som Alf Westerberg blev petad som assisterande tränare och in kom i stället Hannes Stiller och Hjalmar Jonsson, som numera kommer att arbeta i klubbens akademi.

Jonas Olsson har tidigare berättat att jakten på en ny assisterande tränare till Poya Asbaghi fortlöper, samtidigt som Gif Sundsvalls förre assisterande tränare Ferran Sibila bollats upp som ett namn Blåvitt ska vara intresserat av.

Enligt GT har nu Blåvitt två huvudkandidater till att bli assisterande tränare – just Ferran Sibila och tidigare spelaren Pontus Farnerund. Den sistnämnde har enligt uppgifter till Fotbollskanalen träffat Blåvitt för en framtida roll i klubben, men själv ville han inte bekräfta att han träffat föreningen, enbart att det finns ett par intresserade klubbar.

– Det finns några klubbar som visat lite intresse. Jag vill helst inte kommentera vilka klubbar det handlar om, sa han till Fotbollskanalen då.

– Jag ska inte sticka under stol med att jag är väldigt sugen på att kliva in igen och känner mig väldigt motiverad för att gå in i någon typ av roll i en elitklubb. Sedan så självklart, med tanke på min historia i IFK, så är IFK Göteborg alltid intressant, fortsatte han.

GT uppger nu att Farnerud träffade Blåvitt för en roll som assisterande tränare. Tidningen uppger att det även ska finnas en tredje kandidat om posten som assisterande tränare, men att det namnet än så länge är okänt.

Enligt GP är en tredje kandidat för uppdraget Gais huvudtränare Bosko Orovic. Han har kontrakt med Gais över nästa år och har tidigare varit tydlig med att han vill fullfölja sitt uppdrag, men kan nu alltså vara aktuell för ett uppdrag i rivalen.