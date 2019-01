Uppgifter: Östersund får konkurrens av Championship-klubb i jakten på Chelseatalang

För drygt en vecka sedan uppgav Daily Mirror att Östersunds FK vara på väg att låna in Chelseatalangen Charlie Colkett, 22. Enligt tidningen var ÖFK intresserat av att låna in honom med köpoption till och med säsongen 2020.

Östersundstränaren Ian Burchnall bekräftade senare att Colkett är en intressant spelare.

– Vi var faktiskt sammankopplade med honom i somras också, men då blev det inte av. Han är ett av flera namn som vi har jobbat med, sa han till ÖP.

Nu kan dock ÖFK få konkurrens. Enligt Daily Mirror är Championsklubben Aston Villa också på jakt efter 22-åringen och klubben erbjuder ett liknande avtal som Östersunds FK, lån om ett år med köpoption.

Colkett är fostrad i Chelsea, men har under senaste åren blivit utlånad till en rad olika klubbar – Bristol Rovers, Swindon Town, Vitesse – och senast under förra hösten till Shrewsbury Town i League One.