يصل اليوم التونسي عصام الجبالي نجم فريق روزنبورغ النرويجي والمنتخب التونسي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي برفقة الكابتن عبد الله خوقير نائب رئيس النادي والذي اتفقت الإدارة معه مبدئياً لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم وسيخضع اللاعب للكشوفات الطبية قبل التوقيع معه وتسجيله رسمياً.