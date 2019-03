AS: Här är stjärnorna Real kan värva i sommar

Zinedine Zidane sägs ha blivit lovad den trupprenovering som han ansåg vara ett måste redan när han lämnade inför sommaren 2018, när han nu återvänder till Real Madrid. Enligt the Independent har La Liga-jätten 3,7 miljarder svenska kronor att spendera på nyförvärv i sommar. Den brittiska tidningen har även uppgett att klubben kommer att värva en till tre stora stjärnor, så kallade “Galacticos”, i sommar.

Madrid-tidningen AS skriver att Real kommer att förstärka sitt lag med tre stora namn, plus några mindre profilerade spelare, i sommar. AS har även gått igenom potentiella köp i sommar och beskrivit läget kring dem.

Enligt tidningen är följande stjärnor möjliga Real-värvningar:

Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain

Eden Hazard, Chelsea

Sadio Mané, Liverpool

Paul Pogba, Manchester United

Neymar, Paris Saint-Germain

Harry Kane, Tottenham

Éder Militão, Porto

AS kommenterar varje enskilt namn och hävdar bland annat att Zidane är ett stort fan av Hazard. Tränaren ska även ha beundrat Liverpools Mané under en lång tid. Vidare uppges Pogba vara sugen på att spela under Zidanes ledning och det intresset ska vara ömsesidigt.

“Zidane behöver bara säga till för att Perez (Reals president) ska jobba för att få in Manchester United-spelaren, som skulle kosta omkring 150 miljoner euro”, skriver AS om Pogba.

Neymar? Nja, han ska inte stå särskilt högt upp på Zidanes önskelista. Tränaren sägs se andra spelare som kan bidra med mer, enligt AS.

En värvning av Kane ser inte ut att vara trolig i dagsläget, eftersom Zidane uppges vilja satsa på Karim Benzema som redan finns i Real Madrids trupp.

Till slut skriver AS att Porto-mittbacken Éder Militão ser ut att bli Reals första sommarvärvning. En övergångssumma på 50 miljoner euro ska klubbarna redan ha kommit överens om.