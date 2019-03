Zidane sägs ha blivit lovad värvningar för 3,6 miljarder

Under måndagen blev det officiellt: Zinedine Zidane återvänder till Real Madrid. Efter att ha lett klubben till tre raka Champions League-titlar valde tränaren att lämna La Liga-jätten inför sommaren 2018 men redan nu återvänder fransmannen.

Varför? Enligt the Independent har Zidane nu blivit lovad den renovering av spelartruppen som han redan förra sommaren tyckte var nödvändig. Den brittiska tidningen hävdar att presidenten Florentino Perez tänker satsa - och att klubben vill göra en "Galactico"-värning i sommar, för första gången sedan 2014. Det är aktuellt att till och med ta in tre sådana stjärnor, uppger the Independent.

Planen är att spendera över 300 miljoner pund (omkring 3,7 miljarder kronor) på transfermarknaden den kommande sommaren, skriver tidningen.

Gareth Bale och Luka Modric förväntas, enligt samma uppgifter, lämna Real. Vilka som finns i kikarsiktet? PSG:s Neymar nämns som ett alternativ, men också Tottenhams Christian Eriksen, Chelseas Eden Hazard och PSG:s Kylian Mbappé.

Löftet om en rejäl satsning ska ha varit en nyckel i Perez försök att övertala Zidane om en comeback, hävdar the Independent.

Real Madrid ligger trea i La Liga och är utslaget ur Champions League.