Uppgifter: Zidane intresserad av Sterling

Efter att Zinedine Zidane åter tagit över tränarposten i Real Madrid har den spanska storklubben rapporterats vara ute efter att förstärka laget – och det rejält. The Independent har tidigare skrivit om att fransmannen blivit lovad värvningar för över 3,6 miljarder kronor och namn som Neymar, Christian Eriksen, Eden Hazard och Kylian Mbappé har alla nämnts som tänkbara “Galacticos” att lägga pengarna på.

Den brittiska tidningen Daily Mirror toppar under lördagen sin sport-förstasida med uppgifter om Zidanes intresse för Manchester City-stjärnan Raheem Sterling. Tidningen skriver att Zidane är en stor beundrare av Sterling, som den här säsongen varit en av Citys mer tongivande spelare med sina 15 mål och elva framspelningar på 27 ligamatcher.

Raheem Sterling skrev dock så sent som i november på ett nytt kontrakt fram till 2023 och enligt Mirror är City, föga förvånande, inte speciellt intresserat av att släppa sin spelare i första taget. Värt att notera är dessutom att klubben enligt tidningen The Sun riskerar värvningsförbud under två transferfönster.