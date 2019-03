”Liverpool redo att sälja mittfältaren – efter bara ett år”

Liverpool fick vänta ett år innan Naby Keita anslöt till klubben. Liverpool och RB Leipzig kom överens i augusti 2017 om att mittfältaren skulle genomföra en övergång till England först ett år senare och när Ketia kom till Liverpool under förra sommaren var förväntningarna höga.

Men sedan han anslöt har han haft svårt att slå sig in på mittfältet och har bara startat 16 matcher under säsongen. Nu rapporterar The Mirror att Liverpool kan tänka sig att sälja Keita redan till sommaren och att en återkomst till Bundesliga kan vara aktuell.

Enligt tidningen har representanter för både Bayern München och Borussia Dortmund hållit samtal med spelarens representanter.