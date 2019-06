Officiellt: Cazorla skriver nytt avtal

Förre Arsenal-mittfältaren Santi Cazorla, numera i Villarreal, gjorde under förra säsongen sin första hela säsong efter att han i oktober 2016 åkte på en otäck hälseneskada som gjorde att han tvingades till hela tio operationer. Under den här EM-kvalsamlingen gjorde 34-åringen även comeback i det spanska landslaget – och under torsdagskvällen meddelade Villarreal att spanjoren får ett nytt kontrakt.

Cazorla har skrivit på ett kontrakt med Villarreal, som i år hamnade på 14:e-plats i La Liga, som gäller över nästa säsong. Cazorla blev under förra säsongen noterad för sju mål och elva assist på 46 matcher i alla turneringar.