Portugisisk klubb uppges ha lagt bud på Blåvitt-kaptenen: "Diskuterar inte rykten"

IFK Göteborgs lagkapten Sebastian Ohlsson uppges vara ett intressant namn för flera utländska klubbar. Under gårdagen rapporterade supportersajten Nya Blåvitt att IFK ”mottaget ett bud från en sydeuropeisk klubb på cirka fem miljoner kronor” och på onsdagen skriver GT att det rör sig om portugisiska Braga. Tidningen skriver att det är tre klubbar som alla visar intresse för Ohlsson, en tysk klubb, engelska Birmingham som spelar i The Championship och just Braga.

Under gårdagen kunde Fotbollskanalen berätta att Blåvitt visat intresse för Johan Larsson, som nyligen uppgavs ha brutit sitt kontrakt med franska Guingamp. Larsson skulle i så fall kunna fungera som ersättare till Ohlsson och enligt GT tittar Blåvitt just på en ersättare på positionen, även om man så här långt inte velat sälja sin kapten.

Blåvitts sportchef Kennet Andersson är fåordig kring både intresset för Ohlsson och en eventuell värvning av Johan Larsson.

– Vi diskuterar inte några rykten eller något som kommer in eller ut åt något håll. Jag kan bara säga inga kommentarer, säger Andersson till Fotbollskanalen.

Vad kan du generellt säga om eventuellt intresse för Sebastian Ohlsson

– Vi diskuterar inte sådana rykten, möjligheter eller någonting. Det finns inte så mycket att säga.

Sebastian Ohlssons kontrakt med IFK går ut efter säsongen och Blåvitt vill gärna förlänga avtalet.

– Det är självklart att vi vill ha honom här.

För ni något samtal nu om ett nytt avtal?

– Det diskuterar jag inte heller.

Kan du säga något om vad ni kan tänka er att plocka in för spelare i sommar?

– Vi tittar löpande hela tiden. Det gör vi absolut. Vi behöver vara beredda på alla situationer och behöver bygga på kort och lång sikt, men just nu är inget aktuellt i dag.