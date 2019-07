Genoas mittback Cristian Romero är nära en övergång till Juventus. Turin-klubben bekräftar på sitt Twitterkonto att den 21-årige argentinaren är på plats för att läkarundersökas.

Romero kom till Genoa förra sommaren och gjorde förra säsongen 27 framträdanden för klubben i Serie A.

Cristian Romero is here for his Juve medical! 🏥⚪⚫ pic.twitter.com/95wN6IUKKF

— JuventusFC (@juventusfcen) 9 juli 2019