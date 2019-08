Officiellt: Frej värvar 19-årig mittfältare från Hammarby

IK Frej fortsätter att värva från Hammarby.

I förra veckan kom beskedet att Täbyklubben lånar in Bajenbrassen Jean Carlos de Brito under resten av säsongen och under onsdagen meddelar Frej att Albin Mörfelt, 19, är klar för klubben.

Mittfältaren kommer närmast från spel i Hammarbys akademilag och har tidigare spelat för AIK:s ungdomslag.

– Vi har sett Albin få träningar här i Frej men har desto mer koll på honom från hans tid i Hammarbys U19. Albin är en bolltrygg spelare med en fin vänsterfot. Han kan styra tempot i spelet och orienterar sig bra samt kan passera motståndare med sin fina teknik. Nu är det upp till oss att ge honom förutsättningar och en miljö där han kan fortsätta utvecklas, säger Frejs tränar Pablo Pinones Arce.