Uppgifter: Inter i kontakt med United om Alexis Sanchez

Den senaste tiden har Alexis Sanchez ryktats vara på väg bort från Manchester United. Det har rapporterats om intresse från flera olika italienska klubbar. The Times hävdade också nyligen att chilenaren vill bort från Old Trafford.

Nu skriver the Guardian att Inter hoppas kunna låna in 30-åringen under en säsong. Tränaren Antonio Conte ska ha riktat fokus mot United-spelaren efter att klubbens försök att värva Edin Dzeko från Roma misslyckats.

The Guardian skriver i rubriken till texten om Sanchez att Inter kontaktat Manchester United om spelaren.

Sky Italia hävdar att Inter-representanter är på plats i England för att hitta en överenskommelse med Premier League-klubben. Sanchez ska vara intresserad av en flytt till Serie A-klubben, som redan sägs ha diskuterat saken med stjärnans agent.

Klubblöse Fernando Llorente pekas också ut som ett annat alternativ för Inter i jakten på en offensiv förstärkning.