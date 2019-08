Officiellt: Ligue 1-klubb värvar från Ajax - presenterar dansk talang

Danske anfallstalangen Kasper Dolberg, 21, kom redan under sommaren 2015 till Ajax från Silkeborg och har sedan dess fått gott om speltid i Eredivisie. Efter 23 mål och åtta assist på 48 matcher under säsongen 2016/2017, så har det däremot inte blivit lika många mål under senaste två säsongerna, i fjol tolv mål och sex assist på 39 matcher totalt.

Nu står det klart att Dolberg lämnar den nederländska klubben för spel i franska Ligue 1-klubben Nice. Anfallaren genomförde under onsdagen den obligatoriska läkarundersökningen och skrev under torsdagen på ett kontrakt med klubben.

Dolberg har gjort tre mål på 13 A-landskamper med Danmark.