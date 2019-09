Turkisk storklubb bekräftar - Falcao landar under söndagen i Istanbul

Monacos colombianske anfallare Radamel Falcao, 33, är nära en övergång till Galatasaray. Den turkiska storklubben bekräftade under lördagen på Twitter att officiella förhandlingar har inletts mellan parterna om en övergång och under söndagen lät Galatasaray, också på Twitter, meddela att Falcao landar klockan 16.00 under söndagen på en flygplats i Istanbul. Däremot gav klubben inte besked om en övergång förväntas bli klar under söndagen.

Falcao lämnade under sommaren 2015 Atlético Madrid för spel i Monaco och har avtal med klubben fram till sommaren 2020. Falcao var under säsongen 2014/2015 utlånad till Manchester United och under säsongen 2015/2016 utlånad till Chelsea. Colombianen blev förra säsongen noterad för 16 mål och två assist på 38 matcher i alla turneringar.