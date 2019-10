Förbundet bekräftar - Koeman har "Barcelona-klausul"

Tidigare nederländske storspelaren Ronald Koeman är sedan vintern 2018 förbundskapten för Nederländernas A-landslag. Detta för andra gången, då han även mellan 1997 och 1998 var assisterande förbundskapten i landslaget. Men ett anbud kan göra att han kan lämna – trots avtal över VM 2022.

Nederländska fotbollsförbundets fotbollschef Nico-Jan Hoogma bekräftar nu att Koeman har en “Barcelona-klausul” i sitt avtal som innebär att Koeman är fri att lämna sitt uppdrag som förbundskapten för att ta över just Barcelona. Därmed kan Barcelona, när som helst, köpa loss Koeman för en roll som ny huvudtränare, men Hoogma menar än dock att förbundet hoppas behålla Koeman under hela kontraktstiden.

– Jag hoppas att vi kan arbeta ihop länge, då jag tycker att det går väldigt bra. Ronald har samtidigt visat länge att han en dag skulle vilja bli Barcelona-tränare. Vi får se vad som händer. En framgång med “Oranje” kan säkert hjälpa honom, precis som att det hjälper oss. Jag hoppas att han fortsätter till och med VM i Qatar, säger Hoogma till Fox Sports enligt Goal.com.

Koeman tillhörde, som spelare, mellan 1989 och 1995 Barcelona. Nederländaren var under den sejouren med och vann bland annat fyra ligatitlar och en Champions League-titel. Därefter var han mellan 1998 och 2000 assisterande tränare i laget. Koeman har under senaste åren även, som tränare, basat över Everton, Southampton och Feyenoord.

Barcelona toppar just nu ligatabellen i La Liga, men samtidigt har tränaren Ernesto Valverde under en längre tid spekulerats sitta löst, främst med anledning av att laget under senaste åren misslyckats i Champions League.