Uppgifter: Chelsea planerar storvärvningar om förbudet hävs

Chelsea fick som bekant inte värva några spelare under sommarfönstret och man får heller inte förstärka under januarifönstret 2020. Detta efter straff av Fifa efter att Londonklubben brutit mot regelverket vad gäller värvningar av spelare under 18 år.

Chelsea har dock överklagat till idrottens skiljedomstol, CAS, och ärendet ska tas upp den 20 november. I England rapporteras av tidningen The Daily Telegraph att managern Frank Lampard, om beslutet hävs av CAS, i så fall kommer att få 150 miljoner pund att värva för i vinter. Tabloiden The Sun å sin sida rapporterar att Chelsea vill lägga pengarna på Wilfried Zaha, Ben Chilwell och Timo Werner.