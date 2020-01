Officiellt: Örebro lånar från Rosengård

Kif Örebro har gjort klart med ett nyförvärv inför den kommande säsongen, då man nu går ut med att U23-landslagsmittfältaren Nellie Lilja, 20, lånas in från Rosengård.

Lånet sträcker sig säsongen ut.

– I Nellie får vi in ytterligare en tvåvägsspelare med hög arbetskapacitet. Nellie passar in i vår värvningsstrategi som går ut på att plocka in unga talangfulla och utvecklingsbara spelare. I LB07 visade hon nu senast att hon är en spelare för OBOS Damallsvenskan, i vilken hon redan spelat många matcher sin unga ålder till trots, säger Kif:s sportchef i en kommentar på klubbens hemsida, och fortsätter:

– Hon är dessutom en mycket lovande spelare i det svenska U23-landslaget. Vi är övertygade om att hon kommer kunna bidra mycket till KIF Örebro kommande säsongen, och ta ytterligare kliv i sin personliga utveckling och därmed även bidra till utvecklingen i KIF Örebro.