Tottenham-back vill inte lämna - men sex klubbar uppges visa intresse

Tottenhams engelske vänsterback Danny Rose, 29, har kontrakt till sommaren 2021 och har tidigare uttalat sig om att han inte vill lämna klubben innan dess – men trots det kan det nu än dock möjligen bli en flytt i januari.

Sky Sports rapporterar nu att Rose kan lämna klubben i vinter och att bland annat ligakonkurrenterna Bournemouth, Newcastle och Wartford är intresserade. De ska, enligt uppgifterna, vara tre av sex Premier League-klubbar som ska vilja låna in backen över resten av säsongen.

Rose, som är fostrad i Leeds United, anslöt redan under sommaren 2007 till Tottenham, men har sedan dess också varit utlånad till flera olika klubbar fram till 2013. Därefter har han enbart tillhört Spurs och under den här säsongen är han hittills noterad för två assist på 16 matcher i alla turneringar. I början av säsongen var han ordinarie för Spurs i Premier League, men under senaste tiden har det blivit mindre speltid i ligaspelet.