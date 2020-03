Uppgifter: Djurgården med bud på Danielsons ersättare

Djurgården sålde nyligen sin lagkapten Marcus Danielson till kinesiska Dalian för en summa på runt 50 miljoner kronor. Klubben har därefter inte gjort någon hemlighet av att man är ute efter förstärkning på mittbackspositionen och tidigare under veckan kunde Expressen berätta att den förstärkningen nu stavas Sotirios Papagiannopoulos i FC Köpenhamn.

– Det är klart att vi måste ta in en mittback till. Vi har både (Erik) Berg och (Alexander) Abrahamsson skadade, så där är vi lite tunna, sa Kim Bergstrand, tränare i Djurgården, till C More i måndags.

Nu skriver Fotbolldirekt att Djurgården ska ha lagt ett bud som Köpenhamnklubben ska ta ställning till. Någon specifik summa nämns däremot inte.

Sajten skriver vidare att Papagiannopoulos ska vara redo att byta klubb då hans speltid i klubben har varierat.

– Jag har inte hört något annat. Han har gjort en bra säsong hos oss, men det är en hård konkurrens. Vi har inte haft en så bra uppstart som vi önskat oss, men han har gjort en bra säsong totalt sett, sa FCK:s chefstränare Ståle Solbakken nyligen till Fotbollskanalen.