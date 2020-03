Uppgifter: Kanes val - föredrar United framför andra intressenter

Tottenham-anfallaren Harry Kane, som under den här säsongen har haft skadeproblem, har under senaste tiden uppgetts var aktuell för en flytt från Tottenham i sommar till bland annat Juventus och Manchester United. Detta för att bland annat få spela Champions League-fotboll nästa år, vilket möjligen Spurs inte får göra, då laget just nu är på åttondeplats med sju poäng upp till Chelsea på sista CL-platsen i Premier League.

Nu uppger engelska tidningen Daily Express att Kane föredrar en flytt till Manchester United framför en flytt till rivalen Manchester City. Däremot uppges än dock Juventus leda racet i jakten på engelsmannens signatur.

Kane, 26, är den här säsongen noterad för 17 mål och två assist på 25 matcher.