Efter kompisens samtal - Suarez var öppen för att lämna Barcelona

Barcelonas anfallsstjärna Luis Suarez, 33, spelade under flera år med tidigare anfallaren Sebastian Abreu i Uruguays A-landslag. Suarez och Abreu blev under den perioden goda vänner – och nu rapporterar spanska tidningen As att Abreu i fjol till och med var nära att locka Suarez till en lite oväntad övergång till uruguayanska klubben Nacional.

Abreu säger sig i fjol ha varit aktuell för att ta över som tränare för Nacional, något som fick honom att ringa upp Suarez och kolla av läget med anfallaren gällande en återkomst till klubben, då Suarez har en bakgrund i både klubbens akademi och A-lag.

– Jag hade chans att bli Nacional-tränare, säger Abreu till Sport 890 enligt As och fortsätter:

– Jag sa till honom: “Lucho (Luis Suarez), det är inget konkret, men det finns en möjlighet. Hur ser det ut för dig? Vad ska vi göra?

Enligt Abreu svarade då Suarez så här:

– Om du blir tränare, låt mig prata med Sofi och prata om det med familjen. Jag har alltid sagt att jag kommer tillbaka om du är tränare.

Suarez har avtal med Barcelona till sommaren 2021 och är den här säsongen noterad för 14 mål och elva assist på 23 matcher.