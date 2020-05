Uppgifter: Everton utmanar om dansk landslagsman

Danmarks landslagsmittfältare Pierre-Emile Höjbjerg, 24, uppges nu vara het på transfermarknaden. 24-åringen, som sommaren 2016 anslöt till Southampton från tyska storklubben Bayern München, har under senaste säsongerna fått gott om speltid i Premier League och kopplades så sent som i förra veckan ihop med Tottenham.

Då uppgav engelska tidningen Daily Telegraph att José Mourinho håller ögonen på mittfältaren, men att han först vill vänta ut coronakrisen innan ett beslut fattas om ett försök att värva mittfältaren.

Nu skriver The Athletic att även Everton ger sig in i kampen om 24-åringen, då italienske tränaren Carlo Ancelotti rapporteras vara en stor beundrare av spelaren. Everton ska även ha varit intresserad av att värva spelaren redan i januari.

Höjbjerg har just nu avtal med Southampton till sommaren 2021 och kommer, enligt The Athletic, inte att skriva på ett nytt kontrakt med klubben. Samtidigt är just nu Premier League-säsongen är tillfälligt stoppad till följd av coronavirusets utbrott.

Dansken har sedan tidigare även, utöver Southampton och Bayern München, bland annat en bakgrund med spel i Schalke 04, Augsburg och Brøndby, samtidigt som han har gjort tre mål på 33 A-landskamper för det danska A-landslaget.