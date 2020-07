Uppgifter: Traoré för dyr - Liverpool kan värva från Leicester

Liverpool uppges vilja förstärka på ytterpositionen till nästa säsong. Nu skriver The Sun att Liverpool är intresserat av Wolverhamptons Adama Traoré, men att Wolves vill ha hela 60 miljoner pund, ungefär 678 miljoner kronor, för yttern – mer än Liverpool uppges vilja betala.

Istället skriver tidningen att Liverpool kan vända sig till Leicester för att värva Harvey Barnes, 22, som uppges vara betydligt billigare. Klopp uppges vara öppen för att ta in Barnes, som under säsongen gjort sju mål på 41 framträdanden för Leicester under säsongen.