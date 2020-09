Uppgifter: Aston Villa nära att värva från Arsenal för över 200 miljoner kronor

Arsenals argentinske reservmålvakt Emiliano Martinez, 28, har tillhört Londonklubben under hela sin seniorkarriär, med undantag för ett antal utlåningar, men utan att ha fått förtroende som förstemålvakt under en längre tid i Premier League. Förra säsongen fick han dock hoppa in och vakta Arsenals mål när Bernd Leno blev skadad och var då bland annat med och tog Arsenal till seger i FA-cupen. Totalt gjorde han 23 matcher förra säsongen.

Nu uppger engelska tidningen Daily Telegraph att den 28-årige målvakten, som har kontrakt till sommaren 2022, är nära att lämna Arsenal för spel i ligakonkurrenten Aston Villa. Enligt tidningen är Villa berett att betala 20 miljoner pund, drygt 225 miljoner kronor, samtidigt som övergången förväntas bli klar i nästa vecka.

Martinez uttalade sig även nyligen om att han kan tänka sig att lämna Arsenal om han inte får vara förstemålvakt nästa säsong. Troligen har Arsenal nu, med tanke på uppgifterna om en övergång till Aston Villa, gett besked om att Leno fortsatt är klubbens förstaval.

– Jag har visat klubben att jag kan spela och när jag återvänder för nästa säsong måste jag spela fler matcher. Det är det enda sättet för att jag ska stanna i Arsenal. Mitt mål är att befästa min plats i Arsenal och sedan bli förstemålvakt i det argentinska landslaget. Jag kommer inte sluta förrän jag har uppnått det och om jag inte spelar för Arsenal kommer jag definitivt göra det någon annanstans, sa Martinez till argentinska Continental.