Uppgifter: Liverpool mycket nära jättevärvning - klubbarna rapporteras överens

Liverpool uppges förstärka truppen med mittfältaren Thiago Alcantara, till vardags i Bayern München. Enligt trovärdiga uppgifter i England, från bland annat ansedda The Athletic, så är parterna nu överens om en övergång till en kostnad av 30 miljoner euro, drygt 300 miljoner kronor. Parterna ska nu komma överens om de personliga villkoren, men enligt sajten ska det inte vara något hinder. Tidigare har det rapporterats att Thiago förhandlat om ett nytt kontrakt med Bayern, han ska sedan kommit på andra tankar och varit sugen på en ny utmaning. Det ser alltså ut att bli Liverpool

The Athletic skriver att samtalen gått framåt under måndagen och att Bayern vill ha klart försäljningen innan Bundesliga drar igång.

Den 29-årige centrale mittfältaren gjorde förra säsongen 40 tävlingsmatcher för Bayern. Under sin tid i klubben har han hunnit vara med att vinna sju Bundesliga-titlar och en CL-titel. Den spanske landslagsmannen kom till klubben från Barcelona 2013.

Exclusive: Liverpool agree deal to sign Spain midfielder Thiago Alcantara from Bayern Munich for a fee of around €30m. Talks have accelerated since Monday after #FCBayern officials made clear they wanted it done before Bundesliga start @TheAthleticUK #LFC https://t.co/HfNjTYqJlG — David Ornstein (@David_Ornstein) September 17, 2020

Mer inom kort.