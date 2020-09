Uppgifter: Atlético överens med Suarez

Rutinerade anfallaren Luis Suarez, 33, är oönskad av nye Barcelona-tränaren Ronald Koeman och är därmed på väg bort från den spanska storklubben. 33-åringen har under senaste tiden rapporterats vara överens med Juventus, men med anledning av passtrul har affären dragit ut på tiden och nu kommer det därmed inte att bli en övergång.

– Det tar lång tid att skaffa ett italienskt pass, så det är osannolikt att Suarez kommer att bli en Juve-anfallare, sa Juventus-tränaren Andrea Pirlo enligt Football-Italia i förra veckan.

Nu uppger i stället spanska tidningen Mundo Deportivo att Suarez är överens med Atlético Madrid om en övergång till klubben. Atlético Madrid är villigt att ge Suarez ett tvåårskontrakt, men samtidigt behöver klubben göra sig av med spelare för att ro en värvning i hamn.

Enligt tidningen behöver Atlético främst göra sig av med Diego Costa, som har en hög lön och som har avtal med Atlético till sommaren 2021. Costa spelar även, som bekant, på samma position. Suarez vill även, enligt Mundo Deportivo, att Barcelona ska betala honom för hans återstående kontraktstid i klubben, det vill säga fram till sommaren 2021, något som dock Barcelona uppges se som uteslutet. Barcelona uppges heller, för närvarande, inte vilja släppa Suarez gratis, vilket också kan vara ett problem för Atlético Madrid.

Enligt trovärdige The Guardian-journalisten Fabrizio Romano kan dock även Atlético tänka sig att sälja Alvaro Morata till Juventus för att få in Suarez. Juventus, som är ute efter en anfallare, uppges också intresserat av att plocka in Morata, samtidigt som samtal mellan klubbarna uppges vara igång.