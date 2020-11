Uppgifter: Dortmund förlänger med jättetalang

Borussia Dortmunds offensive mittfältare Giovanni Reyna, 18, anslöt under sommaren 2019 från New York Citys akademi och fick under förra säsongen göra debut i både Bundesliga och Champions League. I år har han också fått gott om speltid med två mål och fem assist på tolv matcher.

Nu uppger tyska Sky att det står klart att Dortmund kommer att förlänga jättetalangens kontrakt till sommaren 2024. Reyna uppges ha tackat ja till det, då hans nuvarande avtal går ut nästa sommar. Efter att han kommit tillbaka till Tyskland efter landslagsuppehållet, så rapporteras han skriva på.