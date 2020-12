Chelsea uppges övertygat - värvar Alaba i januari

Tidigare i november menade Bayern Münchens sportchef att David Alaba troligtvis lämnar den tyska storklubben efter att hans kontrakt går ut i juni nästa år.

– Vi måste anta att David kommer lämna oss, sa Hasan Salihamidžić då.

Uppgifter har pekat på att italienska storklubben Juventus jagar Alaba men nu kommer nya uppgifter. Enligt spanska AS är Chelsea “övertygade” om att de kommer att värva 29-åringen i januari och att Chelsea-tränaren Frank Lampard vill sätta in Alaba rakt in på mittbackspositionen.