Uppgifter: Milan vill plocka in trio

The Guardian-journalisten Fabrizio Romano uppger att Milan hoppas få in flera spelare under vinterfönstret. Torino-mittfältaren Soualiho Meité ska vara nära att ansluta på lån.

Chelseas Fikayo Tomori uppges vara ett alternativ till försvarslinjen, om affären med Mohamed Simakan från Strasbourg går i stöpet.

Klubben ryktas även vara intresserat av att ta in en back-up till Zlatan. Enligt Romano kan kontraktslöse Maro Mandzukic vara lösningen för serieledarna.