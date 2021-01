Uppgifter: Zidane utesluter Ødegaard-flytt

Martin Ødegaard har haft svårt att ta en plats i Real Madrid under årets säsong och bara gjort sju inhopp i ligaspelet.

Nu har transferfönstret öppnat i Spanien och en eventuell utlåning skulle kunna vara ett alternativ för att ge den norske mittfältaren speltid.

Så ser det inte ut att bli, enligt spanska AS, som skriver att tränaren Zinedine Zidane inte tänker låna ut norrmannen. Vad som spelar in i det ska också vara att Real tidigare under torsdagen lånade ut anfallaren Luka Jovic till Eintracht Frankfurt.