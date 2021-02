Officiellt: Akropolis förlänger med back: "Ett hjärta av guld"

Akropolis-backen Sotirios Nikopoulos, 27, gjorde i fjol två assist på 26 matcher, varav 19 från start, när Stockholmslaget slutade på femte plats i superettan. Nu meddelar Akropolis att klubben har kommit överens med Nikopoulos om en kontraktsförlängning över den kommande säsongen.

– Akropolis IF är som en stor familj. Vilket får hjärtat att slå starkare för klubben varje dag. Att vi dessutom spelar en fotboll som jag föredrar är ytterligare en anledning till att jag väljer att förlänga mitt kontrakt, säger Nikopoulos i en kommentar på föreningens hemsida.

Akropolis sportchef Georgios Gogas om förlängningen:

– Sotirios Nikopoulos är en person som uppträder väldigt professionellt. Med ett hjärta av guld sprider han god stämning runt sig. Samtidigt vet han om vad som krävs för att spela i Akropolis IF. Som en förebild för många andra ger han alltid allt för att visa sitt hundra procent bästa. Med den inställningen kom steget till superettan naturligt för honom. Under sina år i Akropolis IF har han tagit klubben till sitt hjärta – och vuxit ut till en ambassadör som går i god för allas bästa, säger sportchefen.

Nikopoulos anslöt till Akropolis från Sollentuna FK inför säsongen 2018.