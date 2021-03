Har ryktats till Arsenal - nu uppges Leeds ge sig in i jakten på van Aanholt

Patrick van Aanhol, 30, sitter på ett utgående avtal med Crystal Palace och kan därför vara på väg bort från klubben. En klubb som tidigare uppgetts intresserat av vänsterbackens signatur är Arsenal, som nu får konkurrent.

Enligt The Mirror ska Leeds också ge sig in i jakten på van Aanholt, som under årets säsong noterats för 18 matcher i Premier League.