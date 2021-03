Liverpool uppges jaga italiensk landslagsman

Liverpool har under den här säsongen haft stora problem med skador på spelare i backlinjen. Enligt italienska tidningen Gazzetta dello Sport är den engelska storklubben nu ute efter Inters italienske landslagsback Alessandro Bastoni, 21, som sitter på ett kontrakt till sommaren 2023.

Den italienska tidningen hävdar att Bastoni är ett av Liverpools transfermål i sommar och att den engelska klubben är villig att betala runt 43 miljoner pund, drygt 507 miljoner kronor för spelaren.

Bastoni är fostrad i Atalanta, men lämnade under sommaren 2017 för spel i Inter. Därefter var han utlånad till Atalanta under säsongen 2017/2018 och till Parma under säsongen 2018/2019. Bastoni är den här säsongen noterad för fyra assist på 32 framträdanden och har även gjort tre landskamper med Italiens A-landslag.