Uppgifter: Haaland har bestämt sig - vill till Real Madrid

Erling Haaland, 20, spelar just nu i Borussia Dortmund, där han gör stor succé. På 21 ligamatcher under årets säsong har forwarden noterats för lika många mål, men nu vill han bort från klubben uppger Marca. Tidningen skriver nämligen att Haaland har bestämt sig för att han vill flytta till Real Madrid.

Den spanska klubben har också uppgetts intresserat av Haaland under en längre tid. En anledning till att man vill plocka in just norrmannen är att han ska vara mer trolig att kunna värva kontra den franske stjärnforwarden Kylian Mbappé som just nu spelar i Paris Saint-Germain.

Haaland anslöt till Dortmund vintern 2020 sedan han slagit igenom i RB Salzburg.