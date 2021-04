Uppgifter: Uniteds plan för att värva konkurrentens stjärna

Declan Rice gör succé i det West Ham som går som tåget och just nu ligger fyra i Premier League, före klubbar som Chelsea, Liverpool och Tottenham. Rice har tidigare kopplats ihop med många storklubbar, men det är Chelsea som uppgetts vara mest intresserade – framförallt när Frank Lampard var tränare.

Nu skriver trovärdiga The Athletic att Manchester United steppat upp sitt intresse. Hur ska de då värva Rice? Svaret är Jesse Lingard. 28-åringen är just nu utlånad från just Manchester United till West Ham, uppges kunna gå i motsatt riktning.

Manchester United hoppas kunna få mellan 250-300 miljoner kronor för Lingard, vilket skulle göra en affär för Rice betydligt billigare. David Moyes (West Ham tränare) har tidigare sagt att han värderar Rice till över en miljard svenska kronor.

– Jag skulle verkligen inte sätta ett pris. Ägarna tycker att han är värd 100 miljoner pund, men jag håller inte med om det. Han är värd mycket mer än 100 miljoner pund. Jag har sett spelare som gått till klubbar från utlandet och de har inte alls haft samma betydelse som Declan Rice, sa han då.