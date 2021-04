Intresserar United - nu sägs konkurrenten utmana om Varane

Raphael Varane har gjort 37 tävlingsmatcher för Real Madrid under årets säsong. Dock missade han förra veckans El Clásico då han insjuknat i covid-19 (seger 2-1). Hans kontrakt med La Liga-klubben går ut sommaren 2022, och ännu har parterna inte kommit överens om en förlängning.



Samtidigt har Manchester United uppgetts visat intresse under våren – för att värva till sommaren. Nu rapporterar SportBild-journalisten Christian Falk att ytterligare en Premier League-klubb finns med i jakten. Thomas Tuchels Chelsea sägs vara intresserat av att få in fransmannen.



Varane har sedan ankomsten till Real Madrid från franska Lens (2011) spelat 355 matcher för klubben.

ANNONS